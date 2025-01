POMISLEKI: Svet se kar malo na glavo obrača

O ničemer drugem ni govora od ponedeljka zvečer kot o slovenskem zetu na oblasti v Ameriki, pa o klobuku, ki ga je nosila hči slovenskega naroda. Samo na Slovenskem, seveda, je optika taka, da je v središču najprej njen klobuk, potem podoba treh osrednjih figur, ki govorijo slovensko, Melania Trump, njen sin Barron, pa njen oče Viktor. Čisto zraven je še četrta gospa, ki je vodila ceremonijo in se piše Klobučar, po ameriško pravzaprav Amy Klobuchar. Kar štirje udeleženci največje ceremonije na svetu letošnjega leta s slovenskimi koreninami!

Če bi skrajno pretiravali, bi morda pomislili, da smo imeli Slovenci kaj opraviti s ceremonijo na Kapitolu, kjer so okronali Donalda velikega, za njim pa je stal še za glavo večji sin Barron, ki menda imenitno govori slovensko.

To o slovenščini na ameriškem dvoru in še marsikaj zanimivega o slovenskem navdihu in lepoti kajpak velja samo pri nas, na Slovenskem. Brskal sem in brskal po poročilih tujih agencij, časnikov in spletnih strani, pa nikjer nihče niti z besedo ne omeni, da je prva dama največje, najmogočnejše države na svetu Slovenka. Samo pri nas, v naših logih, bi radi sami sebe prepričali, da smo v središču dogajanja, v središču sveta. Sporekli so se že dvomljivci in tisti, ki mislijo, da je še enkrat napočil trenutek velike priložnosti, večji in bolj obetaven od tistega, ki sem nam je nasmehnil pred osmimi leti, ko je naše gore list, lepa gospa iz Sevnice, prvikrat postala prva dama Združenih držav. Takrat so pred Sevnico veseljaki postavili njen kip, precej neposrečeno karikaturo, ki so jo pozneje nepridipravi zažgali. Pa v gostilni pod sevniškim gradom so stregli vino Prva dama, pa nekakšne hamburgerje, ki naj spominjajo na družino Trump so stregli.

V resnici Sevničanka Melanija ni dovolila uporabljati svojega imena za turistične trike sovaščanov, najela si je najbolj vplivno odvetniško pisarno, ki je poskrbela, da v stari domovini nihče ne bi zlorabil ali umazal njenega imena. Prav je storila, vsak podeželan deželice pod Alpami, ki je Američan ne najde tako zlahka na zemljevidu, se vendar ne sme in ne more delati norca iz prve dame najbolj vplivne države. Poskusimo se spomniti, gospo Trump je v prvem mandatu njenega moža v Beli hiši pravno zastopala pisarna gospe Nataše Pirc Musar. Dandanes je gospa Pirc Musar predsednica Slovenije. Od vseh Slovencev pri vrhu brez dvoma najbolje pozna ameriško prvo damo, pa o tem seveda ne more in ne sme nič povedati, saj je bila takrat njena odvetnica.

Včeraj sem na Delovih straneh prebral zapis o mojem koseškem sosedu, fotografskem mojstru Stanetu Jerku, ki je sedanjo prvo damo odkril, ko je bila čisto mlado dekle. Slonela je na ograji pred Festivalno dvorano, Stanetu se je zdel njen obraz zanimiv, slikal jo je, to je bil njen skok v beli svet. Vse drugo je že ameriška zgodovina. Stane je po prvi inavguraciji gospoda Trumpa njegovi ženi, svojemu velikemu modnemu odkritju, poslal prijazno pismo, v kuverti pa celo vrsto fotografij s prvih modnih snemanj. Kaj pa vam je odgovorila prva dama, ga je vprašala kolegica z Dela. Nič, je rekel, sploh ni nikoli nič odgovorila.

V ponedeljek je bil najmogočnejši Američan stoletja še enkrat okronan. Gospa iz Sevnice je še enkrat prva dama. Ducat Slovencev je bilo povabljenih na ceremonijo, na posnetkih jih ni bilo videti. Najbrž so jih postavili še bolj ob rob kot italijansko premierko Giorgio Meloni, ki je bila v gneči skrita nekje v kotu, edina državnica od vseh evropskih je bila tam.

Toliko o Sloveniji in Slovencih na washingtonskem Kapitolu. O vsem drugem so že pisali vsi drugi. O govoru, ki je nekaterim dvigal kocine, druge pa spravljal v delirij ob navdušenju, ko se jim je zazdelo, da svet naposled vendar ni narobe svet. Donald Trump ga spet postavlja na svoje mesto, pravijo. Vse skupaj sicer spominja na Putinove poglede in projekte za ureditev sveta, ampak polovica sveta je navdušena, tudi vsaj polovica Slovencev menda. Tisti, ki so pred štirimi leti razbili Kapitol, so na svobodi, Mehiški zaliv je po novem Ameriški zaliv, prišleke z juga celine lovijo kot zajce, pa naj je papež Frančišek še toliko svaril pred tem. Amerika je izstopila iz mednarodnih organizacij in dogovorov, Evropejci moramo malo počakati, da bomo izvedeli, na katero lice bomo dobili prvo klofuto.