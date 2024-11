Jernej Šček v Ljubljani predstavil svojo »novo Kavarno«

V nabito polni dvorani Glavnega odra 40. Slovenskega knjižnega sejma v Ljubljani je Jernej Šcek predstavil svojo novo knjigo Kavarna odprta (ZTT, 2024). V pogovoru z Gašperjem Andrinkom, voditeljem oddaje Nedeljski gost Vala 202, je spregovoril o slovensko-italijanskem obmejnem prostoru, kjer se počuti na prepihu, kot se počutimo, ko piha burja, v prepihu vidi pa pretočnost, v burji orodje proti sivini.

Kultura, pravi Šcek, ni še, tako kot gospodarstvo, razčistila s preteklimi čustvi, travmami, bolecino. Tam čez mejo je svet, ki mu moramo prisluhniti, in pot do tega sveta smo mi. To je naloga in poslanstvo projekta, ki se je zacel leta 2020 z objavljanjem pogovorov z vidnimi imeni italijanskega kulturnega sveta v Sobotni prilogi časopisa Dela, se nadaljeval s prvo knjigo, Kavarno Italija, in se je danes nadgradil z novim, obširnejšim izborom 34 intervjujev v Kavarni odprti.