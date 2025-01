Kritika kapitalističnega sveta, ki se ulovi v isto zanko

Tako kot decembrska produkcija Slovenskega stalnega gledališča Svinje se tudi nova produkcija Tako bližji ukvarja z ujetostjo posameznika v sodobni svet, osamljenostjo, strahom in občutkom odtujenosti. Premierno je v Mali dvorani Kulturnega doma zaživela 10. januarja, ponovitve pa se bodo nadaljevale do 26. januarja. Tekst in režijo podpisuje Luca Quaia. Projekt je nastal v koprodukciji s tržaškim gledališčem La Contrada in računa na dvojno izvedbo: slovensko in italijansko. Monolog v obeh primerih izpelje tržaška igralka Lara Komar.

Protagonistka monodrame je urbana ženska, njeno okno v svet je tehnologija: od družbenih omrežij do zvočnih sporočil na Whatsappu. Zaplet predstave se pojavi v novem sosedu, ki je priseljenec, kar vznemiri novo stanovalko do te mere, da se zabarikadira v stanovanje. Njeni strahovi izhajajo iz družbenih predsodkov, ki najdejo na koncu srečen razplet v družinskih zgodbah iz preteklosti.

Ob življenjski spremembi - selitvi - glavnega lika odpira predstava Tako bližji celo vrsto relevantnih vprašanj sodobne družbe, ki pa so ob prebliskih odrske lepote več krat uprizorjena ter tako dramaturško kot igralsko izpeljana površno. Monodrama si postavi kot cilj posredno kritiko ready made sreče kapitalističnega sveta, a se žal tudi ujema v taisto zanko.