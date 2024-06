Tržaški Rossetti napoveduje jubilejno sezono z 80 dogodki

Les Miserables, Pessoa. Since I have been me, Anastasia il Musical, Mamma Mia!, Alegría. To je le nekaj naslovov, napovedanih že pred uradno predstavitvijo nove sezone, ki jo tržaško gledališče Rossetti ponuja svojemu zvestemu občinstvu, a ne samo. Produkcije, tako domače kot tuje, so zelo raznolike, zato želijo v teater po letošnji rekordni sezoni zvabiti tudi nove gledalce.

Včeraj so v dvorani Rossettija predstavili sezono 2024-2025, ki bo za gledališče jubilejno, saj praznuje 70 let. Predsednik Francesco Granbassi se je zahvalil publiki predvsem za strast, s katero spremlja ponudbo gledališča, in za njeno naklonjenost. V imenu javnih ustanov, ki podpirajo gledališče, sta pozdravila tržaška podžupanja Serena Tonel ter deželni podpredsednik in odbornik za kulturo Mario Anzil. Direktorju gledališča Paolu Valeriu pa je bila zaupana naloga, da predstavi bogato sezono.

Začetek z Goldonijem

Kot je izpostavil direktor, bo začetek v znamenju Carla Goldonija, in sicer s komedijo Sior Todero brontolon, ki jo bo režiral sam Valerio. Gledalcem bodo ponudili tudi Goldonijevo komedije La locandiera in Arlecchino? ter L’incognita, ki bo sploh prvič zaživela na odru.

Kot je pojasnil Valerio, bo letos velik poudarek na literaturi oz. na gledaliških predelavah literarnih del. Naj omenimo Tolstojevo Anno Karenino, Zolajevo Thérèse, Orwellov 1984 in predstavo Pessoa. Since I have been. V tem primeru gre za eno večjih produkcij prihodnje sezone, pri kateri s tržaškim teatrom sodelujejo gledališča iz Firenc, Bocna, Lizbone in Pariza, režijo pa podpisuje Robert Wilson, po mnenju Valeria »najboljši režiser na svetu«. Predstava, ki je lani doživela premiero v Firencah, je poklon delu Pessoe in se gledalcu prikazuje v več različnih jezikih, saj tudi igralci prihajajo iz različnih držav. Naj med njimi omenimo portugalsko igralko Mario de Madeiros. S Pessoo se bo Rossetti vključil v program Evropske prestolnice kulture 2025 v Novi Gorici in Gorici. V ta okvir sodi tudi domača produkcija La lingua virale Diega Maranija. Igralci bodo spregovorili v izmišljenem jeziku »europanto«, ki je nekakšna mešanica različnih evropskih jezikov. Glasbeniki iz Furlanije - Julijske krajine in Slovenije pa se bodo v ta namen združili septembra v orkestru NordEst Sinfonia. Na koncertu z naslovom Nel cuore dell’Europa jih bo vodil Marco Feruglio.

Na programu bo ponovno Svevova La coscienza di Zeno, s katero Stalno gledališče FJK uspešno nadaljuje turnejo po vsej Italiji, uspešnico pa so želeli še enkrat ponuditi tudi domači publiki.

V tržaško gledališče prihajajo tudi znana gledališka in televizijska imena, kot so Lino Guanciale v predstavi Napoleone, La morte di Dio, Gabriele Pignotta in Vanessa Incontrada s komedijo Ti sposo ma non troppo ter Flavio Insinna z Gente di facili costumi.

Z radijsko igro 26 ottobre Un mare di ombrelli, ki nastaja v sodelovanju z deželnim sedežem RAI, se bodo z besedami Giannija Gorija spomnili noči med 25. in 26. oktobrom 1954, ko je Trst pripadel Italiji. Program Rossettija bo namreč zaigral tudi na nacionalistične note.

Zvezde Broadwaya

Bogat spored čaka letos tudi ljubitelje muzikala. Kot znano, bo največja produkcija novembra, ko bo prvič v Italiji zaživel Les Misérables the Arena Spectacular, v katerem bosta nastopila Killian Donnelly in Bradley Jaden. Slednjega tržaška publika že pozna iz muzikala The Phantom of the Opera. V Trst se bo tudi v novi sezoni vrnil fantom oziroma igralec Ramin Karimloo, ki je letos že imel koncert v tržaški dvorani. Prihodnje leto pa bo z Earlom Carpenterjem organiziral The Reunion, na kateri se jima bodo na odru pridružile druge zvezde iz Broadwaya in West Enda ter FVG Orchestra.

Od istih producentov in z režiserjem Phantom of the Opera Federicom Bellonejem izhaja tudi muzikal Anastasia. Prvič pa si bo mogoče v Italiji ogledati s tonyjem nagrajeno predstavo Come from away. Med naslovi muzikalov moramo omeniti tudi vrnitev angleških Mamma Mia! in The Choir of Man, ki bo na oder gledališča postavil pravi angleški pub, ter italijanski Grease. Vrača pa se tudi balet na ledu Swan Lake on Ice.

Bogat bo tudi koncertni program Rossettija. Na oder prihajajo Robert Plant, Ligabue, Giovanni Allevi in Samuele Bersani. Pravo doživetje pa bo prav gotovo koncert dunajskih simfonikov. Za otroke bo gledališče obiskal Grisù, učenci šole StarTs Lab pa bodo na oder postavili Molierov Snob.

Naj spomnimo, da bo ena večjih produkcij ki jo organizira Rossetti, bo gostovanje kanadske skupine Cirque du Soleil, ki bo svoj šotor od 13. junija do 13. julija postavila v Trstu in vanj vabila s predstavo Alegría.

Gledališče Rossetti pa ne bo počivalo niti poleti. Svoje produkcije selijo v idilično lokacijo miramarskega gradu, kjer bo že v soboto glasbeni monolog Werther Gaetana Pugnanija z igralcem Sergiom Rubinijem, orkestrom gledališča Verdi in maestrom Alvisejem Casellatijem.

Ob zaključku predstavitve sezone Rossettija je številno občinstvo, ki se je je udeležilo, pričakalo presenečenje. Pred gledališčem je bil parkiran tovornjak, iz katerega so pokukale Podreccove lutke. Teatro dei Piccoli je leta 1914 ustanovil Vittorio Podrecca iz Čedada; njegove lutke, ki so zaslovele, bodo šle na turnejo, ki se bo začela 29. in 30. junija v Naselju sv. Sergija v Trstu. Direktor Rossettija Paolo Valerio pravi, da je potrebno ohranjati to dediščino, za katero si bodo prizadevali, da bo vpisana na Unescov seznam kulturne dediščine.