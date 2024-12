Ajdovec slovenski, evropski in svetovni mladinski prvak v breakdanceu

Ajdovski župan Tadej Beočanin je danes podelil priznanje 16-letnemu Jonu Ličnu za njegove izjemne dosežke na področju breakdancea, poročajo Primorske novice. Med drugim je osvojil naslov mladinskega svetovnega prvaka.

Jon Ličen iz Ajdovščine je letos navdušil domačo in mednarodno sceno, saj je postal državni, evropski in svetovni prvak v svoji kategoriji.

Njegovi dosežki so rezultat talenta, predanosti in trdega dela, pa tudi podpore, ki jo prejema od svoje družine in trenerja. Njegova sestra, brat in starši mu stojijo ob strani na vsakem koraku njegove poti, ga spremljajo na tekmovanjih in spodbujajo pri uresničevanju njegovih sanj.

»Iskrena hvala vsem. Ta šport imam iz srca rad, breaking mi je res pri srcu in z veseljem ga treniram. V breakdanceu je toliko stvari, ki jih mora posameznik obvladati, če želi napredovati in biti boljši od ostalih - muzikalnolst, originalnost, da nisi ponavljajoč in da imaš dinamičen tok gibanja. Ples je odprt in ponuja neskončno možnosti za kreativnost in ustvarjanje,« je povedal Jon Ličen.

Jon Ličen je pod mentorstvom trenerja Sama Polutaka Kosa dosegel vrhunske rezultate, ki ga uvrščajo med najboljše mlade plesalce na svetu. Njegov trud, nešteto ur treningov in osredotočenost so ga letos pripeljali do zavidljivih dosežkov, med katerimi najbolj izstopa naslov svetovnega prvaka v breakdanceu v kategoriji mladincev. A Jonove ambicije segajo še dlje.

Njegov cilj je prihodnje leto nastopiti na olimpijskih igrah, kjer je bil breakdance letos premierno predstavljen kot olimpijska disciplina, razdeljena na moško in žensko kategorijo.