Civilna zaščita iz FJK in Arso objavila rumeno oz. oranžno opozorilo

Civilna zaščita iz FJK in Arso sta ob novem poslabšanju vremena objavila rumeno oz. oranžno opozorilo. Civilna zaščita iz FJK od jutri (srede) ob 9. uri do 12. ure v četrtek opozarja pred obilnimi ter ponekod zelo obilnimi padavinami in nevihtami. Ob morju opozarja tudi pred visokim plimovanjem ter visokim valovanjem. Izvzeta je Pordenonska.

Arso od srede opoldne do noči opozarja pred obilnimi padavinami predvsem v zahodni polovici Slovenije, možni bodo krajevni nalivi. Ponekod pričakujejo od 85 do 120 mm dežja v 24 urah. Opozarjajo tudi pred okrepljenim vetrom, ki bo lahko dosegel hitrost do okrog 70 kilometrov na uro.

Jutri bo naše kraje prešla solidna atlantska vremenska fronta, ob kateri bo nad severnim Sredozemljem nastal tudi ciklon. Jutri bo oblačno, pojavljale se bodo močne padavine. V noči na četrtek in v četrtek zjutraj bodo padavine oslabele in ponekod ponehale. Sredi dneva bo nato spet začelo deževati in se bodo padavine okrepile.

V petek bo še povečini oblačno ali spremenljivo. Občasno se bodo še pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan ponehale.

V soboto se bo vreme postopno izboljšalo, v nedeljo bo povečini sončno. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 20 stopinj Celzija ali rahlo višje.