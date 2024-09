Civilna zaščita iz FJK objavila 34-urno rumeno opozorilo

Civilna zaščita iz FJK je ob nocojšnjem poslabšanju, o katerem smo pisali v članku z naslovom »Z izrazito hladno vremensko fronto prihajata surova jesen in sneg v gorah«, objavila rumeno opozorilo. Veljalo bo od 20. ure danes (sreda) do 6. ure v petek, 13. septembra, torej skupno 34 ur. V celotni FJK opozarjajo pred močnimi nevihtami in močnim vetrom.

V četrtek bo iznad severne Evrope prispela izrazita vremenska fronta, ob kateri se bo vreme občutno poslabšalo, so zapisali. Nocoj bodo že možne krajevne nevihte, lahko močne, opozarjajo.

Jutri (četrtek) se bodo pojavljale obilne padavine s krajevnimi nevihtami, mestoma bodo padavine lahko zelo obilne in nevihte močne, so zapisali. Ob morju bo zapihal okrepljen južni veter, zaradi česar bo prehodno lahko valovanje povišano ali bo morje poplavljalo nižje predele obale.

V popoldanskih urah bo v nižinah in v gorah zapihal okrepljen severni veter, zvečer ob morju močna burja. Od popoldanskih ur bo v Alpah nad okrog 1500 metrov in v predalpah nad okrog 2000 metrov snežilo. Jutri zvečer se bo meja sneženja v Alpah spustila do nadmorske višine okrog 1000 metrov, v predalpah pa do okrog 1500 metrov.

Arso je za četrtek objavil oranžno opozorilo.