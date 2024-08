Golob: Slovenija v dobro zgodbo povezala ZDA in Rusijo

Sloveniji je s sodelovanjem pri izmenjavi zapornikov med Rusijo in Zahodom uspel zgodovinski met, je danes poudaril premier Robert Golob. Državni sekretar v kabinetu premierja Vojko Volk pa je pojasnil, da je Slovenija z izmenjavo ruskih vohunov pridobila spoštovanje in zaupanje pri drugih varnostnih službah.

»Od prvega dne sem verjel, da nam lahko ta podvig uspe. S predsednikom ZDA sem nazadnje govoril včeraj, ko se je zahvalil meni in slovenskemu narodu za ta ključni doprinos, da je lahko prišlo do reševanja nedolžnih oseb,« je na novinarski konferenci dejal Golob. Poudaril je, da je uspelo Sloveniji, četudi za kratek čas, v dobro zgodbo povezati tako ZDA kot Rusijo. »S tem je Slovenija ponovno pokazala, da je moč, ki jo imamo na mednarodni sceni bistveno večja od naše velikosti,« je še dodal.

Volk je medtem dejal, da se je premier vse od aretacije vohunov decembra 2022 zavzemal za njuno izmenjavo. Leto dni so o tem z rusko stranjo potekali pogovori v popolni tajnosti, februarja ob robu münchenske varnostne konference pa je na srečanju s podpredsednico ZDA Kamalo Harris dozorel načrt za skupno izmenjavo obsojencev, je pojasnil. Vloge vohunov v Sloveniji ni želel komentirati. Nekdanji generalni konzul RS v Trstu je izmenjavo zapornikov še označil za dokaz, da lahko sedaj z Rusijo nadaljujemo z bolj vsebinskim dialogom.

Ruska vohuna so kriminalisti v Sloveniji priprli že v začetku decembra 2022. Moški in ženska naj bi bila v partnerski zvezi, imata dva otroka in argentinsko državljanstvo. Predstavljala sta se kot Maria Rosa Mayer Munoz in Ludwig Gisch, dejansko pa sta Ana Valerevna Dulceva in Artem Viktorovič Dulcev. Kot je poročal časnik Wall Street Journal, je bila tarča njunega vohunjenja v Sloveniji Agencija EU za sodelovanje energetskih regulatorjev (Acer) s sedežem v Ljubljani nedaleč od njune hiše. Slovenijo pa sta uporabljala kot bazo za potovanja v Italijo, Hrvaško in drugod po Evropi za stike z drugimi obveščevalci, ki sta jim prenašala ukaze iz Moskve.