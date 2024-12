Huda prometna nesreča na avtocesti A4, umrla ena oseba

Na avtocesti A4 se je okrog 16.40 med Latisano in Portogruarom v smeri Benetk pripetila huda prometna nesreča, v katero so bili vpleteni tovornjak s priklopnikom, tovornjak za prevoz avtomobilov in avtomobil. Po prvih podatkih kaže, da se je tovornjak s priklopnikom nenadno ustavil na voznem pasu, pri čemer je ravno takrat pripeljal tovornjak za prevoz avtomobilov, ki je silovito trčil vanj. V nesreči je bil udeležen še avtomobil. Tovornjak za prevoz avtomobilov je zagorel. Ena oseba, ki je bila v avtomobilu, je umrla.

Nastal je zastoj, ki je bil okrog 18.15 dolg deset kilometrov. Osebje družbe Autostrade Alto Adriatico si prizadeva, da bi tovornjake preusmerila z avtoceste. Vozila iz smeri Trsta oz. Vidma izločajo pri Latisani. Zaprli so izvoz pri Latisani v smeri Benetk.