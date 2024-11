Michelinov vodnik spet nagradil slovenski družini gostincev z Goriškega

V Furlaniji - Julijski krajini bodo imele restavracije tudi v letu 2025 skupno devet michelinovih zvezdic. V vodniku, ki so ga predstavili v Modeni, bo tako tudi prihodnje leto našo deželo zastopalo sedem restavracij.

Z dvema michelinovima zvezdicama se bosta še naprej ponašala tržaška restavracija Harry’s Piccolo in videmska Agli Amici. Po eno michelinovo zvezdico so ohranili Trattoria al Cacciatore (Pri Lovcu) - La Subida na Subidi pri Krminu, ki jo vodi družina Joškota Sirka, L’Argine a Vencò v Jenkovem pri Dolenjah, La primula v San Quirinu, Osteria Altran v Rudi in Laite v Plodnu.