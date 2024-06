Na avtocesti bežal pred policisti, nato prevozil še stinger

Koprski policisti so včeraj ob 22.28 na primorski avtocesti ustavljali avtomobil seat alhambra, francoskih registrskih tablic. Voznik znakov ni upošteval, ampak je pospešeno peljal naprej mimo Kozine proti Kopru. Pri Bertokih je zapustil avtocesto. Policisti so na regionalni cesti postavili stinger, da bi ga ustavili, ki pa ga je prevozil in peljal naprej proti Serminu. Naposled so ga ustavili v bližini pristanišča. V avtomobilu sta bila državljana Tunizije, za oba so uporabili prisilna sredstva. 35-letnemu vozniku so odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,13 mg/l (dovoljena meja do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka) in hitri test za droge, ki je bil pozitiven na kanabis in kokain. Ugotovili so, da so 29-letnemu sopotniku italijanski pristojni organi izdali ukrep za prepoved vstopa v Schengensko območje. Vozilo so zasegli, vsi postopki še potekajo.