Po lanski skromni rasti letos v FJK ohladitev gospodarstva

Če je bila v prvem letošnjem semestru gospodarska rast v Italiji pozitivna, pa čeprav komaj zaznavno (+0,4 %), tega ni mogoče reči za Furlanijo - Julijsko krajino, kjer je Banka Italije zabeležila stagnacijo, je povedal direktor njene deželne izpostave Marco Martella na predstavitvi poročila o gospodarskih gibanjih. Med dejavniki, ki so letos vplivali na ohladitev deželnega gospodarstva, potem ko so v lanskem letu zabeležili zmerno rast, sta upad izvoza (-8,8 %), ob tem pa še šibko domače povpraševanje. Upad proizvodnje je razpoznaven v vseh sektorjih, z izjemo kmetijsko-živilskega in ladjedelniškega. Sliko je nekoliko uravnotežil pozitiven trend v storitvenem in gradbenem sektorju.

Opisana dinamika je povezana s »šibkim mednarodnim okvirom«, kot je utemeljil Martella, pa tudi s specifičnimi lastnostmi deželnega gospodarskega tkiva. Ekonomist Paolo Chiades, ki je koordiniral pripravo poročila, je pojasnil, da so v FJK močno reprezentirani ravno tisti sektorji, ki se jim trenutno godi slabše.

Sicer pa so s vzorčno raziskavo med podjetniki za prvo polovico bližajočega se leta zabeležili bolj optimistično razpoloženje v primerjavi s tistim, ki je prevladovalo v letošnjem letu. Obseg investicijskih odhodkov je letos med januarjem in septembrom bil stabilen, na kar je vplivala negotovost povpraševanja in še vedno visoki stroški financiranja.