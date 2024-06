Pod vplivom mamil vozil po zadnjem kolesu in povzročil nesrečo

V soboto okoli 22.30 se je na ulici Belveder v Kopru pripetila prometna nesreča, v kateri sta se dve osebi poškodovali, poročajo Primorske novice. Policisti so ugotovili, da je 20-letni voznik mopeda, doma iz Izole, vozil po zadnjem kolesu v smeri Ukmarjevega trga, pri čemer je izgubil oblast nad vozilom in padel. Po cesti je za njim pripeljal 19-letni voznik električnega skiroja, doma iz Kopra, ki se mu je umikal v levo, pri tem pa je tudi sam padel se huje poškodoval. Voznik mopeda se je lažje poškodoval, policisti so mu odredili hitri test na droge, ki je bil pozitiven na kanabis, strokovni pregled je odklonil. Oba udeleženca so reševalci odpeljali v izolsko bolnišnico. Zoper povzročitelja sledi kazenska ovadba za kaznivo dejanje Nevarne vožnje v cestnem prometu.