Razvili novo molekulo, ki bi lahko pomagala pri odpornosti na zdravila

Odpornost do antibiotikov postaja vse večji problem za zdravje ljudi po vsem svetu, morda pa bo ta problem pomagala rešiti nova molekula AD1b, ki so jo razvili v okviru študije, pri kateri je sodeloval tudi laboratorij za biologijo in nanotehnologijo oddelka za inženirstvo in arhitekturo Univerze v Trstu, vodil pa jo je interdisciplinarni center za nanoznanosti iz Marseja.

Molekula se je namreč izkazala za zelo učinkovito, njena posebnost pa je, da se veže na t. i. fosfolipide bakterijske membrane, pri čemer uniči tako membrano kot samo bakterijo, ne da bi pri tem poškodovala zdravih celic. S tem se zmanjša tudi tveganje razvijanja novih oblik odpornosti proti zdravilom, kar so pokazali tudi preizkusi na živalih.

Nova molekula bi lahko tako odprla pot bolj varnim in ciljnim terapijam in spodbudila zdravljenje infekcij, ki kljubujejo zdravilom, meni profesorica kemijskega inženirstva na tržaški univerzi Sabrina Pricl, ki je sodelovala pri študiji.