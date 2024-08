Štipendije za študij v RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

Javni štipendijski sklad je objavil javni razpis za dodelitev štipendij za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2024/2025. Rok prijave je do vključno 30. 9. 2024, višina osnovne štipendije znaša 246,92 evra mesečno, k štipendiji se lahko dodelijo dodatki. Prijave morajo biti predložene Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 355. javni razpis). Obrazci za prijavo in natančnejše informacije so objavljeni na tej spletni strani.