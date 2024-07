Vandali s črno barvo nad slovenske napise na Matajurju

Mazači, ki jih moti slovenska beseda, so bili na žalost spet na delu v Benečiji. Tokrat so s črno barvo prekrili slovenske napise na kažipotih na Matajurju, enem od simbolov Slovencev na Videmskem, ki je sicer pri nas ena od najbolj priljubljenih destinacij pohodnikov in planincev. Tabli, ki ju je postavila čedajska sekcija italijanske planinske zveze CAI, se nahajata na razpotju nedaleč od koče Pelizzo, do katere se je mogoče pripeljati z avtomobilom, tako da so neznani storilci nato do njih potrebovali le nekaj minut lahke hoje. Protislovenski vandali so na tablah pomazali napise Dom na Matajure (ime koče Planinske družine Benečije, op. ur.), Marsinska Planina in Štupca, niso pa prekrili slovenskega imena vasi Čeplešišče.

Pomazane napise je že v nedeljo opazila članica Planinske družine Benečije, ki je med vikendom opravljala dežurstvo v Domu na Matajure, v ponedeljek dopoldne pa je predsednico beneškega slovenskega planinskega društva Luiso Battistig o zadevi obvestila še druga domača planinka. Vest se je hitro razširila in močno razburila lokalno pa tudi širšo skupnost. Na Matajurju, na vrh katerega vodijo številne bolj ali manj dolge poti, je več dvojezičnih tabel in kažipotov, pomazana pa naj bi bila samo ta dva v bližini koče Pelizzo, do katerih je imel storilec (ali storilci) enostaven dostop in zaradi tega tudi lažje delo. Tudi pohodniki, ki so v zadnjih dneh na goro, ki se nahaja na meji med Italijo in Slovenijo, prišli s slovenske strani, na območju niso opazili drugih pomazanih tabel.

Več v jutrišnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.