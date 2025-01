Več šol in vrtcev dobilo po elektronski pošti sporočilo z grožnjami

Več slovenskih šol in vrtcev je dobilo po elektronski pošti sporočilo z grožnjami. Šole so o tem takoj obvestile policijo, ki je ugotovila, da gre za generična sporočila, stopnja ogroženosti pa je majhna, so za STA pojasnili na Generalni policijski upravi. Ker ni nobene nevarnosti, lahko otroci pridejo v vrtce in šole, so dodali.

O dogajanju in ukrepanju se policija v skladu s protokolom usklajuje z ministrstvom za vzgojo in izobraževanje in bodo v kratkem pripravili obvestilo za javnost.

Kot so za STA pojasnili posamezni starši, so grožnje med drugim prejeli v vrtcu in osnovni šoli Preddvor, Osnovni šoli Franca Rozmana Staneta v Ljubljani in Osnovni šoli Šmihel. Po navedbah vodstva šole v Šmihelu so dobili pismo, da je podtaknjena bomba. Vse učence in zaposlene so evakuirali iz šole, stavbo pa so pregledali policijski tehniki.