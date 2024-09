Vlada RS potrdila Marto Kos za kandidatko Slovenije za evropsko komisarko

Vlada RS je danes soglasno potrdila nominacijo Marte Kos za kandidatko Slovenije za evropsko komisarko, je na novinarski konferenci po seji vlade sporočil njen podpredsednik Matej Arčon. Predlog bo zdaj obravnaval pristojni odbor DZ, nato bo vlada na dopisni seji kandidaturo še uradno potrdila in posredovala v Bruselj, je pojasnil.

Marta Kos nekdanja slovenska novinarka, kasneje pa se je vključila v politiko in v diplomacijo. Bila je veleposlanica Republike Slovenije v Nemčiji in v Švici. Nekaj let je bila tudi podpredsednica Gospodarske zbornice Slovenije.[