Caterina Sinigoi bo nastopila v svetovnem pokalu v Kranjski Gori

Caterina Sinigoi je poskrbela za nov mejnik slovenskega športa v Italiji. 21-letna nabrežinska smučarka, ki od lanske sezone tekmuje za SK Gorica in je od takrat stopila pod okrilje Smučarske zveze Slovenije, bo kot prva slovenska smučarka iz Italije nastopila na tekmi svetovnega pokala, in sicer na nedeljskem slalomu v Kranjski Gori.

Slovenska reprezentanca ima za domačo tekmo na podkorenski strmini na razpolago šest mest za smučarke. Sinigoi, ki je od letošnje sezone članica slovenske B-reprezentance in tako nastopa tudi v evropskem pokalu, si je nastop na tekmi najvišjega ranga izborila po internih kvalifikacijah v ekipi. »Za zadnje mesto sva se borili jaz in Anja Oplotnik. Obe imava podobne FIS točke, 26, tudi na treningih smučava podobno. Trener je odločil, da bomo na treningu v Avstriji 29. decembra merili čas in imeli kvalifikacije. Meni je šlo rahlo bolje in so za tekmo izbrali mene,« je Primorskemu dnevniku pojasnila Nabrežinka, ki danes in jutri trenira na Trbižu.

»Ko sem izvedela, da bom jaz nastopila na tekmi, mi je pritekla solza. Zdaj pa sem mirna, kot da bi bila to navadna tekma,« je svoje občutke opisala smučarka, ki je zrasla pri SK Devin.