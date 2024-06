»Enkratno doživetje je, da lahko dvigneš pokal pred domačimi navijači«

Napredovanje tržaških košarkarjev ekipe Pallacanensetro Trieste je s spikerskega mesta, ki ga zaseda že od leta 2007, v prvi vrsti spremljal tržaški Slovenec Rado Šušteršič. Uspeha se je z ekipo veselil pozno v noč.

Kateri je bil najbolj občuten trenutek sredinega večera v polni dvorani PalaTrieste?

Nedvomno nagrajevanje. Napredovanje v A-ligo sem že doživel leta 2018, takrat pa ga je ekipa dosegla v gosteh. Tekmo smo spremljali na velikem ekranu v dvorani in nato pričakali prihod ekipe v Trst. Enkratno doživetje pa je, da lahko pokal dvigneš pred domačimi navijači.

Kakšen odnos ste spletli s člani letošnje ekipe?

Ekipo sestavljajo zlata vredni fantje. Trst že dolgo ni imel tako homogene ekipe. Sredi sezone me je resnično bolelo srce, ko je bil klub deležnih zelo ostrih kritik. Tudi sam nisem bil zadovoljen z rezultati, nekateri navijači pa so prekoračili mejo. Zato kapo dol trenerju Christianu in športnemu direktorju Arcieriju, ki nista nikoli reagirala na provokacije s tribun.

Ste med sezono sploh verjeli, da je napredovanje v dometu?

Ne. Glede na rezultate je bilo težko razmišljati o napredovanju. Peto mesto po koncu rednega dela je pomenilo, da ekipa v play-offu nikoli ni imela prednosti domačega igrišča. V končnici pa so fantje igrali kot prerojeni, zmagali vseh šest tekem v gosteh in napredovanje dosegli na domačih tleh. Dosegli so res nekaj neverjetnega.

Kako bo klub proslavljal napredovanje?

V kratkem bo klub uradno sporočil datum in kraj praznovanja. To bo zelo kmalu, saj se nato tuji košarkarji vrnejo domov. Organizacija je že v teku.