»Pokerja« Juventine in Primorja 1924, Kras le s točko

NOGOMET

ELITNA LIGA

Maniago Vajont – Juventina 0:4 (0:3)

Strelci: 12. in 20. Štrukelj, 25. Pillon, 62. Samotti

Juventina: Blasizza, Furlani (Cocetta), Russian, Liut, Jazbar, L. Piscopo, Bonilla, Samotti, Pillon (Dario), M. Piscopo (Kerpan), Štrukelj (Rizzi). Trener: Visintin.

Juventina je z gostovanja v Maniagu odnesla domov vse tri točke. Nasprotnikovo mrežo so štandreški belo-rdeči napolnili s »pokerjem« golov. Že po prvem polčasu je bil izid 0:3. Prva dva gola je zadel Jan Štrukelj, še posebno lep je bil prvi, ko je nasprotnikovega vratarja premagal »a-la Del Piero«. V drugem delu je Juventina zadela še en gol in nato visoko vodstvo umirejno upravljala do trikratnega sodnikovega žvižga. Juventina je tako z novimi tremi točkami bistveno popravila položaj na lestvici. Na vrhu je vse bolj sam Codroipo, ki je uprozil neke vrste mini-pobeg. Codroipo ima po novem štiri točke prednosti pred Fontanafreddo.

Rive d’Arcano Flaibano –Kras Repen 1:1 (0:1)

Strelca: 7. Catera, 71. Degano (RF)

Kras: Bužan, Polacco (Pertot), Pacor (Gotter), Rajčevič, Dukić, Catera, Badžim, Pagano (Perić), Lukanović, Kuraj (Šolaja), Pitacco (De Lutti). Trener: Kneževič.

Proti predzadnji na lestvici so Krasovi nogometaši iztržili le točko. Varovanci trenerja Kneževiča so začeli odlično, saj so že v uvodnih minutah povedli z zelo lepim golom iz razdalje 20 metrov Catere. Sploh pa so v prvem delu srečanja prevladali na igrišču. V drugem polčasu pa so popustili, tako da so gostitelji izid izenačili. V zadnjih minutah so gostje spet napadali, bili pa so nenatančni pri udarcih na gol in tako so se mmorali zadovoljiti le s točko. V prihodnjem krogu se bo Kras Repen že v sredo na domači zelenici pomeril s Sanvitesejem.

POKAL 1. AL

Risanese – Breg 2:2 (1:1)

Strelci: 30. Pertosi, 35. Crosilla (R), 54. Codermaz (R), 89. Racanelli

Breg: Blasevich, F. Spinelli, Renar, Frangini (Pllana), Čermelj (S. Spinelli), Lisi, Giuressi, Udovicich (Racanelli), Pertossi (Calabrese), Delvecchio (Ciacchi), Freno. Trener: M. Bursich.

V zadnjem krogu pokala 1. amaterske lige je Breg v gosteh igral neodločeno z Risanesejem. Breg ni napredoval v drugi del pokala. Prvenstvo 1. AL se bo nadaljevalo prihodnji konec tedna.

POKAL 2. AL

Mladost – Santamaria 1:3 (0:1)

Strelec za Mladost: 80. Vižintin

Mladost: Pahor, F. Juren, Komjanc (Colautti), S. Lakovič, Pers (T. Lakovič), Vera (Trevisan), Terpin (D. Dreassi), Diawla, Vižintin, Casi, Labib. Trener: Braida.

V zadnjem pokalnem krogu je Mladost pred domačim občinstvom izgubila proti Santamarii. Gostje so povedli, a nato je Vižintinu uspelo izenačiti. Druga dva gola gostov sta padla v zadnjem delu tekme.

Aris San Polo – Zarja 0:1 (0:1)

Strelec: 17. Saša Žagar

Zarja: Bremec, Danese (Russo), Poropat, Škabar, E. Ferluga, Leiter, Capraro (A. Križmančič), Rollo (Lamacchia), Žagar, Sadik (Laknori), Moscolin (Gjuzi).

3. AMATERSKA LIGA

Primorje 1924 – Muggia U23 4:0 (3:0)

Strelci: 10. Balbi, 38. Paoletti, 41. Saule, 74. Valenti

Primorje: Paulich, Durić, Rovina, Oliva (Bertagni), Kaurin, Gaudenzi, Paoletti (Valenti), Bossi, Saule (Texeira), Balbi (Ciobanu), Canziani (Spanghero). Trener: Issich.

Primorje 1924 je v zadnjem krogu prvega dela prvenstva brez težav premagalo Muggio U23. Gostitelji so že po prvem polčasu vodili s 3:0. Najprej je zadel Balbi, za 2:0 je poskrbel predsednik Christian Paoletti, ki je bil natančen s prostega strela. Pred odmorom je mrežo Muggie zatresel še Saule. V drugem polčasu je Primorje še naprej diktiralo tempo igre in na koncu zasluženo zmagalo. V nedeljo se bo začel drugi del sezone. Primorje bo v uvodnem krogu na proseški Rouni gostilo Primorec.

Villesse – Primorec 7:0 (4:0)

Primorec: A. Bagattin, Čubej, De Pascalis, Di Sciacca, Canziani (Rguig), Žerjal, D. Bagattin, Matassi (De Sio), Celardi, Giavon, Kaurin, Di Donato. Trener: De Sio.

Rdeč karton: De Pascalis

Trebenski Primorec je v Vilešu igral v zelo okrnjeni postavi, tako da so močni domači nogometaši imeli še lažjo nalogo. Villesse je še po prvem polčasu vodil s 4:0. Svojo premoč je potrdil še v druge polčasu, ko je zadel še tri zadetke in visoko zmagal.