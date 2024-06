V ožjem krogu favoritov tudi Tadej Pogačar in Primož Roglič

S prvo razgibano etapo od Firenc do Riminija (206 km) se danes začenja že 111. izvedba kolesarske dirke po Franciji. Sloviti Tour bo sploh prvič v zgodovini startal v Italiji. V ožjem krogu favoritov za končno zmago so štirje kolesarji, med katerimi sta kar dva Slovenca.

Svojo tretjo zmago na francoski pentlji bo naskakoval prvi kolesar na svetovni jakostni lestvici Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), ki je letos že osvojil zmago na italijanskem Giru. Z morebitno zmago na Touru bi 25-letni slovenski as ponovil dosežek, ki je zadnjič uspel legendarnemu Italijanu Marcu Pantaniju leta 1998. Rumena majica je tudi glavni cilj Primoža Rogliča (Red Bull - BORA - hansgrohe), ki je bil doslej najbližji končni zmagi na Touru leta 2020. Takrat mu je zmago v predzadnji etapi preprečil ravno rojak Pogačar. Roglič, trikratni zmagovalec Vuelte in dobitnik lanskega Gira, bo lahko računal na konkurenčno ekipo, visoko motivacijo in izkušnje, saj je med četverico favoritov s 34 leti najstarejši.

Preostala dva favorita sta Danec Jonas Vingegaard (Team Visma - Lease a Bike) in Belgijec Remco Evenepoel (Soudal - QuickStep). Sedemindvajsetletni Danec, zmagovalec zadnjih dveh Tourov, se na tekmovalno sceno vrača po hudi poškodbi, ki jo je staknil 4. marca pri padcu na dirki po Baskiji, tako da je njegova pripravljenost prava neznanka. Zadnji med štirimi mušketirji pa je 24-letni Evenepoel, ki bo sploh prvič na startu dirke po Franciji. Doslej je Belgijec, sicer specialist v vožnji na čas, osvojil le eno skupno zmago na tritedenskih dirkah, in sicer pred dvema letoma na španski Vuelti.

Spored etap 111. izvedbe dirke po Franciji:

1. etapa (29. 6.): Firence - Rimini (206 km)**

2. etapa (30. 6.): Cesenatico - Bologna (199,2 km)**

3. etapa (1. 7.): Piacenza - Turin (230,8 km)*

4. etapa (2. 7.): Pinerolo - Valloire (139,6 km)***

5. etapa (3. 7.): Saint-Jean-de-Maurienne - Saint-Vulbas (177,4 km)*

6. etapa (4. 7.): Macon - Dijon (163,5 km)*

7. etapa (5. 7.): Saint-Georges - Gevrey-Chambertin (25,3 km)****

8. etapa (6. 7.): Auxois - Colombey-les-Deux-Eglises (183,4 km)*

9. etapa (7. 7.): Troyes - Troyes (199 km)**

8. 7. prost dan

10. etapa (9. 7.): Orleans - Saint-Amand-Montrond (187,3 km)*

11. etapa (10. 7.): Evaux-les-Bains - Le Lioran (211 km)***

12. etapa (11. 7.): Aurillac - Villeneuve-sur-Lot (203,6 km)*

13. etapa (12. 7.): Agen - Pau (165,3 km)*

14. etapa (13. 7.): Pau - Pla d’Adet (151,9 km)***

15. etapa (14. 7.): Loudenvielle - Plateau de Beille (198 km)***

15. 7. prost dan

16. etapa (16. 7.): Gruissan - Nimes (188,6 km)*

17. etapa (17. 7.): Saint-Paul - Superdevoluy (177,8 km)***

18. etapa (18. 7.): Gap - Barcelonnette (179,5 km)**

19. etapa (19. 7.): Embrun - Isola 2000 (144,6 km)***

20. etapa (20. 7.): Nica - Col de la Couillole (132,8 km)***

21. etapa (12. 7.): Monako - Nica (33,7 km)****

**** - kronometer, *** - gorska etapa,** - razgibana etapa, * - ravninska etapa