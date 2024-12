Izgubila se je na Rilkejevi pešpoti, našli so jo v Sesljanskem zalivu

Konec dober, vse dobro. Reševalci so danes popoldne našli pohodnico, ki se je izgubila na Rilkejevi pešpoti med Sesljanom in Devinom. Nepoškodovano gospo so našli v Sesljanskem zalivu.

Pohodnico so iskali od 16. ure. Na delu so bili gasilci z Opčin ter gasilci pristojni za reševanje ljudi iz jam in rek. Iz Trsta so pripluli tudi gasilci potapljači, pristojni za reševanje ljudi v težavah na morju in pod vodo. Območje je preletaval tudi gasilski helikopter, ki je za ta namen priletel iz Benetk. Pohodnico so iskali tudi s psi, izurjeni za iskanje pogrešanih.