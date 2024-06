Na Božjem Polju urejajo center za migrante

Na Božjem Polju je že od preteklega četrtka na voljo 85 mest oziroma ležišč za odrasle prosilce za azil, in sicer za kratkotrajno bivanje, je bilo pojasnjeno na današnjem popoldanskem sestanku, ki je potekal na prefekturi. Na pomoč je priskočila agencija Združenih narodov za begunce UNHCR z montažnimi hiškami, v prihodnjih tednih naj bi tamkajšnji center ob izvedbi najnujnejših del še razširili, da bi skupno razpolagali s 150 mesti. Več migrantov naj bi v režiji prefekture medtem premestili v druga mesta, kdaj bodo organi pregona zaprli (in izpraznili) tržaški silos, zasilno zatočišče za več sto tujih državljanov, pa ni znano. V javnosti se je neuradno omenjal že jutrišnji dan, vendar prefekt Pietro Signoriello naj bi na sestanku dejal, da o tem ne ve ničesar in da datuma za to trenutno ni.

Sestanka so se poleg prefekta in sodelavcev udeležili kvestor Pietro Ostuni ter predstavniki številnih nevladnih organizacij, ki v mestu skrbijo za prosilce za azil in sploh za pribežnike, kot so ICS, Karitas, valdeška diakonija, Donk, Fundacija Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin, IRC in druge. Tržaškega župana Roberta Dipiazze ni bilo zraven, kot tudi ne predstavnikov Dežele FJK in skupine Coop Alleanza 3.0, lastnice silosa, saj je bilo srečanje namenjeno nevladnikom.

Pred palačo na Velikem trgu je med poldrugo uro trajajočim sestankom kakih trideset ljudi - predstavnikov nevladnih organizacij, somišljenikov in še peščica azilantov - s svojo prisotnostjo opozarjalo na to, da morajo institucije primerno poskrbeti za ustrezne rešitve, česar doslej po njihovem mnenju niso naredile.

»Prefektove besede so bile zelo spodbudne,« je ob izhodu iz vladne palače dejala Daniela Schifani Corfini Luchetta, predsednica Fundacije Luchetta. Tudi pri organizaciji humanitarnih zdravstvenih delavcev Donk so bili s sestankom dokaj zadovoljni, saj je prefekt »potrdil, da želi sodelovati s tukajšnjimi organizacijami in da je namen pomagati osebam, ki prenočujejo v silosu. Vsi se strinjamo, da je treba slednjega zapreti,« je dejal Francesco Zanuttin.

