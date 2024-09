Na prva čezoceanska potovanja so vabili prvi oglaševalni posterji

Izum parne ladje je v začetku 19. stoletja uvedel globoke spremembe v plovbi in potovanju po celem svetu. Sočasno se je razvijala tiskarska tehnika, ki je omogočila hitrejše razširjenje oglaševalnega gradiva. Ravno obdobje, ki je sledilo industrijski revoluciji, je prikazano na razstavi Un mare di carta. La promozione del viaggio in nave tra Ottocento e Novecento. Razstavo so odprli včeraj v Skladišču idej na tržaškem nabrežje; obiskovalcu nudi vpogled v oglaševalsko oblikovanje družb, ki so ponujale čezoceanska in druga potovanja med letoma 1860 in 1960.

Na ogled je okrog 300 oglaševalnih posterjev, brošur, spominskih publikacij in še veliko drugih grafičnih izdelkov, ki so bili shranjeni v arhivu združenja Italian Liners. S sodelovanjem združenja je razstavo priredil deželni zavod Erpac FVG.

Pod plakate se podpisujejo tržaški umetniki Giuseppe Miceu, Oscar Hermann Lamp, Argio Orell in risarji iz drugih krajev: Aurelio Craffonara, Ettore Mazzini, Victor Beals. Med njihovimi deli je tudi skica Avgusta Černigoja, ki jo je umetnik izdelal za promocijo parne linije družbe Cosulich Line, ki je svoj sedež imela v Trstu.

Plakati, pa tudi nekaj modelov in zemljevidov, bodo na ogled vse do 17. novembra od torka do nedelje od 10. do 19. ure. Za več informacij magazzinodelleidee.it.