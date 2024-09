»Kaj ti pove to delo?« To vprašanje postavljajo organizatorji razstave Izhodišče navdiha vsem, ki jo bodo do konca septembra obiskali v openski Bambičevi galeriji. Ob vsakem delu visi papirnat blokec s pisalom, ki nadaljuje introspektivno delo, ki se ga je lotilo devet mladih umetnic in umetnikov. Razstava spada v projekt Mladi za(s)klad, ki ga je Sklad Mitja Čuk zagnal že pred leti in namerava spodbujati kulturno delovanje tukajšnje mladine.

Rdeča nit identitete

Ustvarjalke in ustvarjalca - vsaj tokrat je ženski spol v absolutni številčni premoči - so pod mentorstvom kustosinje Irine Goruppi izbrali vezno nit identitete. Svoje pisane in raznolike življenjske poti in izhodišča so hoteli, vsak po svoje, predstaviti v obliki njim najbližjega umetniškega jezika. Med ponedeljkovim odprtjem razstave so tako prišle do izraza nove, heterogene identitete mladih Slovenk in Slovencev v Italiji. Odprtje kot tako pa je bil večplasten kulturni dogodek, saj je bilo v marsikaterem smislu del razstave.

Članici devetglave skupine umetnikov Jelena Ilić Veljak ter Tanja Marmai sta vsaka na svoj način v živo predstavili svoji identiteti. Prva - pianistka, ki nosi v sebi tudi črnogorsko dediščino - je večer obogatila z glasbeno spremljavo na električnem klavirju. Marmai, hči Openke in Benečana, ki se je v Trst preselila za študij, je med performansom publiki predstavila svoje korenine s pomočjo fotografij in bolj ali manj vsakdanjih predmetov.