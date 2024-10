Počastili žrtve »prvega pogroma 21. stoletja«

Množica ljudi je včeraj napolnila tržaško sinagogo, v kateri so se ob prvi obletnici »prvega pogroma 21. stoletja,« kot ga je poimenoval tržaški rabin Alexander Meloni, spomnili žrtev teroristične skupine Hamas. Islamski skrajneži so pred letom dni napadli Izrael, umorili 1200 civilistov, 200 moških žensk in otrok pa ugrabili in jih kot talce odvedli v Gazo.

Spominske slovesnosti, ki jo je povezoval Renzo Sagues, predsednik tržaškega društva Italia-Israele, so se udeležili številni predstavniki lokalne in državne politike. Publiko so med drugimi nagovorili minister za odnose s parlamentom Luca Ciriani, tržaški župan Roberto Dipiazza, podpredsednik deželnega sveta Francesco Russo in odgovorna v deželni vladi za šolstvo Alessia Rosolen. Prisoten je bil tudi tržaški škof Enrico Trevisi.