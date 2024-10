Ponarejali so račune in prikrivali slabo stanje podjetja

Tržaški finančni policisti so v zvezi s podjetjem, ki je končalo v stečaju, ovadili tri osebe. Med preiskavo so ugotovili, da so upravitelji omenjenega podjetja s sedežem v Trstu, ki se ukvarja z mednarodnimi prevozi blaga, storili več kaznivih dejanj. Potvarjali so sanacijo družbe, v resnici pa so jo privedli v stečaj. Finančni policisti so ugotovili, da so upravitelji ponarejali letne bilance in prikrivali dejansko slabo stanje podjetja. Odtujili so več družbenega premoženja, pri čemer so zmanjšali jamstva za upnike. Celoten družbeni arhiv so skrili ali uničili in tako stečajnemu upravitelju onemogočili preverjanje delovanja. Del družbene lastnine so po manj kot polovični ceni glede na tržno vrednost prodali tretji osebi, ki niti ni izplačala kupnine. Finančni policisti so ovadili tudi kupca. Vse tri osebe so osumljene zaradi več kršitev stečajnega prava.