Stanka Mokole in Zvonko Simoneta častna občana Zgonika

Zgoniška občina ima tudi letos nova častna občana, ki sta s svojim prostovoljnim delom obogatila skupnost in pripomogla k njeni rasti. To sta Zvonko Simoneta in pokojna Stanka Mokole.

Pred kratkim preminula Stanka Mokole je bila med najbolj dejavnimi prostovoljci na kulturnem področju. Kot so zapisali v utemeljitvi, so ji bili posebej pri srcu šibkejši in vsem je omogočala, da se uveljavijo in napredujejo. Kot pevka in kot odbornica je že v mladih letih pristopila k društvu Rdeča zvezda iz Saleža. Njena prizadevanja so v času globoke krize omogočila preživetje društva.

Zvonko Simoneta je med ustanovitelji Športnega krožka Kras, ki je kmalu po nastanku prerasel v uspešno in dejavno društvo. »Ni družine v zgoniški občini, ki ne bi imela vsaj enega člana v našem društvu,« je sam povedal. »To priznanje prejmem jaz, zaslužijo pa si ga vsi prostovoljci, ki so z mano sodelovali in me dela v društvu naučili.«