Štiri tržaška gradbišča huje ogrožala varnost delavcev

Na več gradbiščih v središču Trsta niso spoštovali zakonov varnosti pri delu. Nepravilnosti na tem področju so odkrili v 9 podjetjih, so danes sporočili karabinjerji. Z izjemo enega gradbinca, ki se mora zagovarjati le zaradi manj hudih kršitev, drugim med drugim očitajo, da delavcev niso ustrezno zaščitili pred morebitnimi padci z višine. Poleg tega so zabeležili, da električne žice in oprema niso bili pravilno postavljeni, kar je ogrožalo zaposlene. Podjetja niti niso bila ustrezno opremljena, da bi ukrepala v primeru izredne nevarnosti.

Karabinjerji iz Benetk in Trsta so zato 4 podjetjem začasno prepovedali delovanje in jim naprtili 130.000 evrov denarne kazni.