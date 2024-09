V oljčnikih bodo ob degustacijah brali odlomke in poezije

Projekt Korenine, ki ga vodi tržaško gledališče Contrada, bo letos po treh letih ponovno povezal proizvodne dejavnosti in kulturo. Tako bodo naslednji konec tedna, med 13. in 15. septembrom, organizirali več sprehodov po oljčnikih v dolinski in miljski občini, prepletali se bodo s kulturnimi postojankami in degustacijami. »Za nas proizvajalce je zelo pomembno, da izstopimo iz svoje dejavnosti in se povežemo s kulturo,» je izpostavila Elena Parovel, predsednica konzorcija ekstradeviškega oljčnega olja DOP Tergeste, ki je tudi gostila novinarsko konferenco v svojem novem lokalu Còntime v središču mesta.

Korenine je podprla Dežela FJK v sklopu razpisa Creatività, ki spodbuja kulturne dejavnosti, katere združujejo proizvodne dejavnosti in ustvarjalnost, projekt pa nastaja v sodelovanju z dolinsko občino, s konzorcijem Tergeste DOP, z društvom Casa Cave in Actisom.

»Na prvi izvedbi projekta Korenine smo govorili o naravi in njenem pomenu, tokrat pa bomo spregovorili predvsem o ljudeh,» je pojasnila igralka Elena Husu, zadolžena za besedila, ki jih bodo prebirali igralci na oljčnih sprehodih. Ob njej bodo nastopili še igralka Contrade Enza De Rose, plesalka Daša Grgič, ki je pred leti pripravila plesno predstavo Plenir, in glasbenik Alex Kuret.

Igralki bosta brali in interpretirali odlomke iz romanov ter pesmi slovenskih tržaških avtorjev, tako v originalu kot v italijanskem prevodu Elene Husu. Prvi sprehod bo potekal v petek, 13. septembra, ob 17.30 v oljčniku Lenardon v Miljah. Naslednjega dne bo ob isti uri sprehod v Dolini pri Kocjančiču, niz pa se bo sklenil 15. septembra v Žavljah pri oljčnem nasadu Fior Rosso. Kot omenjeno, vsak sprehod predvideva tudi degustacijo, udeležba pa je brezplačna. Za informacije in prijavo (ki ni obvezna) je na voljo naslov contrada@contrada.it.

