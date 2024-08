Dobili alternativno lokacijo za predstavo o odporništvu

Dobili so alternativno lokacijo za gledališko predstavo o odporništvu The beat of Freedom. La Resistenza a fumetti, ki ji je tržiška občina odpovedala pokroviteljstvo in finančni prispevek. Na sporedu bo v ponedeljek, 2. septembra, v oratoriju sv. Mihaela v Ulici Mazzini 9, ki ga je dala na razpolago župnija sv. Ambroža. Prvotno bi predstava morala biti na sporedu na Trgu Falcone e Borsellino v Tržiču, a je tržiška občina odrekla pokroviteljstvo in brezplačno uporabo prizorišča, ker »morajo biti vse prireditve v organizaciji rajonov dogovorjene s pristojnimi odborniki in občinskimi komisijami«.

V predstavi nastopata Marta Cuscunà in Fabio Babich, ki poudarjata, da je odločitev tržiške občine zelo huda. »Antifašizem je osnova naše ustave,« pravi Marta Cuscunà, ki je bila deležna številnih izrazov solidarnosti in iz več krajev tudi vabil za uprizoritev predstave.