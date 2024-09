Kako do mirnega sobivanja na večkulturnih območjih?

Dvajset študentov in raziskovalcev iz več evropskih držav bo do 13. septembra v gosteh v Gorici, kjer se bodo v sklopu mednarodne poletne šole International Summerschool poglobili v večkulturnost goriškega prostora. Udeleženci poletne šole prihajajo iz Italije, Nemčije, Španije, Hrvaške, Slovenije, Belgije, Avstrije, Češke, Francije, Moldavije in Madžarske. Ob prihodu v Gorico jih je v torek v občinski mestni hiši sprejel goriški župan Rodolfo Ziberna, nato so se študenti in raziskovalci udeležili prvega predavanja poletne šole v organizaciji društva Kulturhaus Görz, ki ima svoj nov sedež v goriškem Raštelu 38.

Goriški model sobivanja

Cilj poletne šole je, da mladi raziskovalci srečujejo pričevalce, zgodovinarje, antropologe, sociologe in umetnike, ki delujejo na Goriškem, ter z obiski in ekskurzijami odkrivajo kulturno bogastvo in model sobivanja na območju med Gorico in Novo Gorico. Predavanja bodo vodili med drugimi zgodovinarji Štefan Čok, Jasna Fakin Bajec, Borut Klabjan, Anja Medved, Lucio Fabi, profesor sociologije kina Stojan Pelko ter predsednik društva Kulturhaus Görz in zgodovinar Jens Kolata.

V torek je študente sprejel goriški župan Rodolfo Ziberna, ki je pohvalil delo društva Kulturhaus Görz, dlje se je zaustavil na Evropski prestolnici kulture 2025, ko bosta Gorica in Nova Gorica nastopili pod skupnimi žarometi.