Stolnica razkrila zaklad, ki govori o goriški preteklosti

»Danes odpiramo del zaklada goriške stolnice. Zaklad je nekaj dragocenega, katerega vrednost ne izhaja iz njegove lepote kot take, ampak iz tega, da nam govori o preteklosti, o zgodovini krščanske skupnosti, ki ima korenine v Ogleju ter zaobjema goriško skupnost, jo povezuje s Solkanom in nazadnje z goriško nadškofijo,« je na odprtju stalne razstave, ki je v četrtek potekala v goriški solni cerkvi, dejal Ivan Portelli, predsednik Inštituta za socialno in versko zgodovino iz Gorice.

Dragocene relikviarije, monštrance, tunike, pastorale in kipe, ki so tesno prepleteni z zgodovino goriškega prostora, si je prišlo ogledat veliko ljudi. Slavnostno odprtje se je začelo z mašo, ki jo je daroval goriški nadškof Carlo Roberto Maria Redaelli, sledil je nastop baritonista Eugenia Leggiadrija Gallanija, ki je izvedel himno Ave Maris Stella Marca Colelle.

Še en korak proti EPK 2025

O 34 dragocenih nabožnih predmetih, ki bodo odslej na ogled ob sobotah in nedeljah med 15. in 17. uro s prostim vstopom, so spregovorili že omenjeni Portelli ter arhitekta Daniela Omenetto in Nicola Badan. Projekt so uresničili s pomočjo Dežele FJK in prispevki osem od tisoč za Katoliško cerkev, vodil ga je urad za sakralno umetnost goriške nadškofije. »Tudi po zaslugi deželnega prispevka v višini 48.000 evrov je v goriški stolnici odslej na ogled pravi umetniški zaklad, ki priča o tem, kako je goriška cerkev prevzela zapuščino oglejske. Ta razstava je še en korak, ki nas približuje projektu GO! 2025, saj je izraz mesta, ki je kulturno zanimivo in bo kos velikemu mednarodnemu dogodku, ki ga bo gostilo prihodnje leto,« je na odprtju poudaril deželni odbornik Sebastiano Callari.

Datum odprtja, 28. november, ni bil izbran naključno: na ta dan je leta 1942 nadškof Carlo Margotti ponovno posvetil cerkev, ki je bila med prvo svetovno vojno močno poškodovana in so jo morali obnoviti.

Najstarejši razstavljeni predmeti so leseni doprsni kipi svetnikov Hilarija, Tacijana in Štefana iz 16. stoletja, dragocenosti pa je še in še. Prvi goriški nadškof Carlo Michele d’Attems je namreč v stolnici ustanovil kapelo relikvij s predmeti iz oglejske zakladnice, pa tudi z darili cesarice Marije Terezije, med katerimi so dragocena liturgična oblačila.