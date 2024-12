Z obnovljenimi prostori do večje zasebnosti in še boljših storitev

Zadružna kraška banka Trst Gorica je včeraj slovesno predala namenu obnovljene prostore svoje poslovalnice v Ulici D’Annuzio v Ronkah. Prenovljena poslovalnica vključuje tri nove pisarne, ki bodo strankam omogočile večjo zasebnost in diskretnost pri opravljanju finančnih poslov, saj si želijo še bolj postaviti v ospredje osebni pristop. »Prenova je bila zasnovana z namenom, da članom in strankam omogočimo sodobno in prijetno bančno poslovanje, skladno z vrednotami bližine in osredotočenosti na ljudi, ki so značilne za našo zadružno banko,« izpostavljajo pri ZKB.

Poslovalnica v Ronkah je začela delovati leta 1993 kot del nekdanje Zadružne kreditne banke Doberdob. V več kot treh desetletjih se je razvila in postala referenčna točka za vse več strank, ki cenijo lokalno banko, povezano s skupnostjo. »Prenova prostorov v Ronkah pomeni še en korak v našem prizadevanju, da skupnosti v goriški pokrajini ponudimo kvalitetne in sodobne storitve. Po celoviti prenovi poslovalnice v Štandrežu ter novostih v poslovalnicah Doberdob in Sovodnje nadaljujemo z investicijami, da bi zadovoljili potrebe naših članov in strank ter hkrati okrepili vez z lokalnim okoljem,« je na odprtju povedal predsednik ZKB Adriano Kovačič. Direktorica Emanuela Bratos je dodala, da si z urejenostjo in opremljenostjo prostorov banka prizadeva slediti sodobnim standardom in trendom v bančnem poslovanju. »V ospredje postavljamo potrebe naših strank, s ciljem ponuditi prilagojene svetovalne storitve za posameznike in podjetja, bodisi na področju naložb kot financiranja,« je dejala direktorica Bratos. Včerajšnjega dogodka so se udeležili predstavniki lokalnih oblasti, med njimi župan Ronk Mauro Benvenuto, podžupan Enrico Papais in občinska odbornika Monica Carta in Gianpaolo Martinelli. Župnik Ignazio Sudoso je blagoslovil nove prostore. Dogodka so se udeležili tudi dolgoletni komitenti in člani skupnosti, ki so si z zanimanjem ogledali prenovljene prostore in novosti. Prisotna je bila tudi Jana Krmec, direktorica mestne podružnice.

Prenovo prostorov je ZKB Trst Gorica zaupala lokalnim podjetjem in obrtnikom, kar ponovno potrjuje zavezanost k podpori lokalnega okolja.