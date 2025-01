Zakasnili vzpostavitev potniške železniške povezave med Goricama

Med Gorico in Novo Gorico potniški vlak ni zapeljal 1. januarja, kot je bilo sprva napovedano. »Testiranja povezave še niso zaključena,« so pojasnili na Slovenskih železnicah, kjer so termin za vzpostavitev te povezave zato zamaknili na 9. februar. Gorici bosta torej z vlakom povezani dan po uradnem odprtju Evropske prestolnice kulture Nova Gorica – Gorica. Ta nova povezava bo potnikom predvsem omogočala navezavo na širše železniško omrežje brez prestopanja. Obenem pa se zaključujejo tudi dela na novogoriški železniški postaji, kjer poteka celovita nadgradnja. Odprtje je napovedano 31. januarja.

Celovita prenova

»Z nadgradnjo železniške postaje Nova Gorica bo dosežen eden od pogojev za uvedbo kvalitetnega železniškega potniškega prometa, saj bo z izvedenimi ukrepi zagotovljena zmogljivejša infrastruktura, ki bo omogočala večjo funkcionalnost železniške postaje, večjo stopnjo varnosti ter večjo fleksibilnost in prepustnost železniškega prometa,« navajajo Slovenske železnice. Obseg del, ki se izvajajo, je velik. Poleg nadgradnje tirov in tirnih naprav se gradi tudi nov bočni in otočni peron. Število tirov bo manjše, po prenovi bo z železniške postaje umaknjen tovorni promet. Obenem poteka tudi gradnja podhoda pod tiri, ki bo povezal Trg Evrope z Novo Gorico, 5-milijonsko investicijo v višini 800.000 evrov sofinancira Mestna občina Nova Gorica. V okviru prenove železniške postaje se ureja še postajno poslopje s čakalnico, pisarnami prometnega urada in sanitarijami, urejeno bo parkirišče in avtobusno postajališče, nakladalna rampa za avtovlak in nadgradnja signalnovarnostnih, telekomunikacijskih in elektroinštalacijskih naprav. Vrednost celotne investicije je 61,66 milijona evrov, od tega je 43 milijonov evrov povratnih evropskih sredstev zagotovljenih v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. Med Goricama bo v letošnjem letu stekla tudi boljša povezava z javnim avtobusnim prevozom. Kot pojasnjujejo na novogoriški mestni občini, je predvidena okrepitev obstoječe čezmejne avtobusne linije, ki povezuje centra obeh mest z mestnima avtobusnima in železniškima postajama. »Povečana bo tudi pogostost voženj na avtobusni liniji medkrajevnega potniškega prometa med Goricama, in to od 8. februarja, se pravi od uradnega začetka EPK dalje,« pojasnjuje direktor novogoriške občinske uprave Aleš Markočič. Medkrajevni promet med Gorico in Novo Gorico se bo iz enourne frekvence povečal na 20-minutno frekvenco. Ta projekt bo po Markočičevih besedah izpeljala italijanska stran, in sicer z električnimi avtobusi. Kot je Primorski dnevnik že poročal, je podjetje APT ravno pred kratkim nabavilo osem novih avtobusov znamke Iveco na električni pogon, odetih v barve GO!2025. Markočič dodaja, da se obeta še dodatna čezmejna avtobusna linija, ki bi poleg obeh Goric povezala še Solkan, Kapelo in Rožno Dolino. Zanjo občina še išče vir financiranja v višini 300.000 evrov.

Hop-on-hop-off

Izdelan je bil tudi predlog t. i. hop-on-hop-off avtobusa, s katerimi bi se obiskovalcem ponudil obisk tudi bolj oddaljenih prizorišč in znamenitosti, kot so Grad Kromberk, Grad Rihemberk, Hiša aleksandrink, Dvorana v Bukovici. V tem primeru sta bili predvideni dve ločeni liniji – na vsaki strani meje po ena, prestopna točka pa je predvidena na Trgu Evrope. Navedena linija bi se izvajala od pomladi do jeseni, za pokritje stroškov potekajo pogovori s sponzorjem, navajajo na novogoriški občini.