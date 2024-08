Do jutri zvečer čas za sprejetje rednih mest na šolah

Na spletni strani Deželnega šolskega urada za Furlanijo - Julijsko krajino oz. Urada za slovenske šole so v začetku tedna objavili seznam mest za poučevanje za nedoločen čas v slovenskih oz. dvojezičnih vrtcih in šolah oz. rok za sprejetje oz. zavrnitev mesta za upravičene kandidate.

Na voljo je 56 mest: dve za vzgojitelje v otroških vrtcih, štiri za učitelje v osnovnih šolah, 50 mest pa za profesorje na prvo oz. drugostopenjskih (nižjih in višjih) srednjih šolah. Prvostopenjskim srednjim šolam je dodeljenih 24 mest: po dve za poučevanje likovne vzgoje in tehnologije, po eno za poučevanje matematike, telesne in glasbene vzgoje ter nemškega jezika, sedem za poučevanje italijanskega jezika, zgodovine, državljanske vzgoje in zemljepisa, pet za poučevanje slovenskega jezika, zgodovine, državljanske vzgoje in zemljepisa ter štiri za poučevanje angleškega jezika.

Drugostopenjskim srednjim šolam je dodeljenih 26 mest: po eno za poučevanje filozofije in humanističnih ved, fizike, zemljepisa, matematike in fizike, kemijskih ved in tehnologij, informatskih ved in tehnologij, gospodarskega poslovanja, naravoslovnih, kemijskih in bioloških ved, zgodovine umetnosti ter latinskega jezika in književnosti. Vedno po eno mesto je dodeljeno za delo v laboratorijih za gradbene vede in tehnologije ter za elektroniko. Po dve mesti sta namenjeni poučevanju pravno-ekonomskih ved ter latinskega in grškega jezika in književnosti, šest mest je namenjenih poučevanju italijanščine kot drugega jezika, štiri pa poučevanju slovenščine. Kandidati imajo čas do 23.59 jutrišnjega dne, da z izpolnitvijo zadevnega obrazca po certificirani elektronski pošti na naslov drfr@postacert.istruzione.it (samo v primeru, da ne razpolagajo s certificirano elektronsko pošto, pa na slovenskiurad@istruzione.it) sporočijo, da sprejmejo oz. zavrnejo dodeljena mesta. Odloki in obrazci so na voljo na spletni strani www.usrfvg.gov.it.