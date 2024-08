Od četrtka v Trstu rdeče opozorilo zaradi vročine

V Italiji se po nekaj dneh ponovno vrača neznosna vročina, v več mestih bo zato veljalo rdeče opozorilo zaradi vročinskega vala, ki lahko vpliva na zdravstveno stanje. Danes in včeraj rdeče opozorilo velja le v Latini in Rimu, jutri (v sredo) se bo tema dvema mestoma dodal Bari. V četrtek bo rdeče opozorilo veljalo še za Trst, Firence in Frosinone.

Do vročinskih valov pride, ko se več dni zapored beleži visoke temperature, običajno z visokim odstotkom vlažnosti ter brez vetra. Takšne vremenske razmere predstavljajo nevarnost predvsem za starejše, nosečnice in otroke.