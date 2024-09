V štirinajstih dneh doživeli večmesečno temperaturno spremembo

V zadnjem obdobju so se vrstile velike vremenske spremembe in smo beležili več ekstremnih vremenskih dogodkov. Vročinski val, ki se je z okrepitvijo subtropskega anticiklona začel v začetku julija in je trajal vse do prvih dni v septembru, nam je postregel z veliko in vztrajno toplotno obremenitvijo, dolgotrajnimi visokimi temperaturami, rekordnim zaporedjem tropskih noči in občasnimi temperaturnimi rekordi. Severnoafriški zrak se je nato dokončno umaknil ob minulih dveh vremenskih frontah, ki sta postregli, zlasti četrtkova, z obilnimi količinami padavin. Ponekod, zlasti v jugovzhodnih predelih Tržaške, kjer je dolgo vztrajal nevihtni pas, smo zabeležili 24-urni padavinski rekord. V Boljuncu smo, denimo, v 24 urah namerili 185 litrov dežja na kvadratni meter. Za vremensko fronto se je nato ozračje po pričakovanjih še občutno ohladilo. Zlasti najnižje nočne temperature se zdaj, niti dva tedna po hudi vročini, ki smo jo beležili še v začetku meseca, marsikje zadržujejo na vrednostih, ki bi bile primerne za zimo. V gorah pa je zapadel sneg.

Temperaturne spremembe so bile zelo velike in hitre. V štirinajstih dneh se je ozračje v povprečju ohladilo za skoraj 15 stopinj Celzija. Radiosonda iz Rivolta pri Vidmu je 1. septembra na višini 1500 metrov v prostem ozračju namerila 19 stopinj Celzija, danes (14. septembra) pa 4,4 stopinje Celzija. Gre za ohladitev, ki se po dolgoletnem povprečju zgodi med poletjem in zimo. V Rivoltu se na višini 1500 metrov v prostem ozračju po dolgoletni normalnosti temperature spustijo za okrog 15 stopinj Celzija med začetkom avgusta in koncem decembra.