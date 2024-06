Dallas na krilih Dončića nadigral Boston in ohranil upanje v športni čudež

Košarkarji Dallas Mavericks so na četrti tekmi finala lige NBA ob zaostanku z 0:3 v zmagah pripravili odločen odgovor proti moštvu Boston Celtics. Na domačem parketu so zmagali s 122:84 in keltom preprečili metlo ter serijo znova poslali v Boston, kjer bo peta tekma v noči s ponedeljka na torek. Gre za tretjo največjo razliko v koših v zgodovini finalnih tekem lige. Luka Dončić je v treh četrtinah igre dosegel 29 točk.

Po treh predstavah, v katerih niso našli pravih rešitev za izjemno kolektivno kakovost Bostona, so Teksašani tokrat hitro ustavil napad gostov, ob tem pa jim je stekla tudi bolj zaokrožena igra v napadu.

Dallas je tako že po prvi četrtini povedel s 34:21, v drugi pa je nato z nizom 16:4 prvič presegel 20 točk razlike in nikoli več pogledal nazaj. Ob polčasu je bilo že 61:35. Dallasova prva peterka pa se je lahko usedla na klop pred koncem tretje četrtine, ko je prednost narasla na več kot 30 točk.

Do takrat je Dončić dosegel 29 točk, prispeval je še po pet skokov in prav toliko podaj, Kyrie Irving jih je dosegel 21, Derrick Lively pa 11 točk in 12 skokov. V zadnji četrtini je prve točke v finalu za Dallas dosegel tudi Tim Hardaway jr., ki je v manj kot treh minutah zadel kar pet metov za tri točke v nizu in tekmo končal s 15 točkami ter na domačo zmago postavil še klicaj.

Pri Bostonu, ki je izgubil sploh prvo tekmo v gosteh v letošnji končnici, je Jayson Tatum bil prvi strelec s 15 točkami ob 40-odstotnem metu iz igre. Iz prve peterke sta jih Jrue Holiday in Derrick Brown dosegla vsak po 10, slednji pa je zadel zgolj tri mete od 12 poskusov iz igre.

Serija med moštvi se tako zdaj znova seli v Boston, kjer bo peta tekma na sporedu v torek ob 2.30 po slovenskem času. Doslej še nobena ekipa v zgodovini lige NBA ni zmagala serije v končnici po zaostanku z 0:3 v zmagah.