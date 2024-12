Ansfisa prižgala zeleno luč, tramvaj od jutri poskusno na tirih (video)

Na Opčinah so se danes dopoldne mudili tehniki državne kontrolne agencije Ansfisa, ki je odgovorna za podeljevanje koncesij za opravljanje storitev železniškega prometa. V spremstvu tehnikov prevoznega podjetja Trieste Trasporti, političnih in tehničnih predstavnikov Občine Trst in podjetja De Aloe Costruzioni, ki izvaja dela na tirih, so uradno opravili še zadnji preizkus na tirih in zavorah tramvaja ter naposled potrdili skladnost del, ki jih je na njihovo zahtevo opravila tržaška občina tako na progi kot na enem vozilu tramvajske linije 2.

Od jutri bo tramvaj za kakih deset dni vozil »poskusno«, nato pa bo družba Trieste Trasporti ocenila, kdaj bo lahko končno začel obratovati tudi s potniki.

