Čez teden dni v Trstu začetek decembrskih praznovanj

Malo več kot teden dni nas še loči od začetka veselega decembra, praznična okrasitev pa je že več ali manj nared. Na Velikem trgu končujejo s postavljanjem božičnih dreves, ki tudi letos prihajajo iz drevesnice na Hrvaškem, več kilometrske verige lučk in drugih svetlobnih elementov pa so postavili že pred časom. Stroški okrasitve in prazničnega dogajanja so presegli malo več kot 600 tisoč evrov, sto manj kot lani, to pa predvsem po zaslugi pogodbe s koncesionarjem, družbo Edison Next ki po novem upravlja javno razsvetljavo.

Slavnostni prižig luči bo na sporedu 29. novembra, dan kasneje se bo v Drevoredu 20. septembra začel tradicionalni Miklavžev sejem. Ta bo trajal do 8. decembra, ko se bo na drugem koncu mesta začel Božični sejem, ki bo trajal do 6. januarja. Kot je povedala pristojna za ekonomske dejavnosti v mestni vladi Serena Tonel, se bo letošnja postavitev Božičnega sejma zaradi del okoli Trga sv. Antona nekoliko spremenila. V Ul. Ponchielli (ob cerkvi Sv. Antona Novega) bodo hišice postavljene tako kot ponavadi, tiste z gostinsko ponudbo, ki so ponavadi bile pred cerkvijo, pa bodo letos postavili na Ponteroš. Tam bodo sobivale z drsališčem, je povedala Tonelova, ki je ob tem še napovedala, da tudi za letos pripravljajo pester praznični program na Opčinah.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.