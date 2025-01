Flex bo tržaško tovarno prodal finančnemu skladu

»Današnji sestanek na ministrstvu za nacionalno proizvodnjo je potrdil bojazni predvečera.« S temi nespodbudnimi besedami se je začelo sporočilo, ki so ga novinarjem ravnokar poslali sindikalisti, ki so se v Rimu udeležili sestanka o zaprtju tovarne Flex v tržaški industrijski coni. Deležniki so namreč izvedeli, da bo Flex le prodal tovarno investicijskemu skladu FairCap.

Današnjega sestanka se je v imenu podjetja Flex udeležil Hannes Moritz, ki je ostalim udeležencem potrdil, da so se nadaljevala pogajanja med Flexom ter investicijskim skladom FairCap. Pogovori pa so na (zanje) dobri točki, saj nameravata podjetji zapečatiti kupoprodajo še do konca januarja. Do petka naj bi torej tržaška tovarna postala last družbe s sedežem v Münchnu. »Pri tem so povsem zanemarili prošnje vlade in sindikalnih organizacij, naj se najde drugačna rešitev kot je tista, ki so si jo želeli pri Flexu,« so zapisali predstavniki kovinarskih sindikatov UILM, FIOM CGIL in FIM CISL. FairCap namreč ni bila edina gospodarska sredina, ki je izrazila zanimanje za tovarno. Nemški investicijski sklad pa, spominjajo sindikati, ni predstavil nobenega kredibilnega industrijskega načrta, obenem pa so Bavarci na glas razmišljali o možnih odpuščanjih. »Vse to je za nas nesprejemljivo, potrebujemo jasne odgovore in konkretne načrte,« so še zapisali.

