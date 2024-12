Na Miklavževem sejmu trije delavci »na črno« in 3700 nevarnih izdelkov

Finančni policisti so na tržaškem Milkavževem sejmu, ki tradicionalno poteka na Drevoredu 20. septembra, odkrili marsikaj. Zasačili so tri osebe, ki so na ravno tolikih stojnicah delale »na črno«. Delodajalci bodo morali po zakonu prekiniti poslovno dejavnost in plačati preko 14.000 evrov denarne kazni.

Ugotovili so poleg tega, da so na dveh stojnicah prodajali 3700 igrač in drugih izdelkov, ki ne ustrezajo zakonskim predpisom in so zato potencialno nevarni. Od prodaje teh bi kramarji zaslužili približno 7000 evrov.