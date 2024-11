Na območju nekdanje dvorane Tripcovich začasno parkirišče

Na območju, kjer je še pred dvema letoma stala dvorana Tripcovich in kjer namerava občina po načrtih nemškega arhitekta Andreasa Kiparja urediti park s skalnato skulpturo v sredini, bodo uredili začasno parkirišče. Zamisel, da bi lahko problematiko parkirišč, ki pesti Trst, rešili na ta način, se je porodila pred nekaj dnevi v stanovski organizaciji Confcommercio, ki ji predseduje Antonio Paoletti. Ta se zaveda, da je v Trstu dobiti parkirno mesto težava, s katero se vsak dan srečujejo tako domačini kot turisti, zato je na občino naslovil prošnjo za ureditev začasnega parkirišča na območju pred avtobusno postajo.

To prošnjo je zelo direktno naslovil na župana Roberta Dipiazzo na včerajšnji novinarski konferenci, na kateri sta organizaciji Confcommercio in Confindustria predstavili izsledke ankete, v kateri so člane spraševali, kaj si želijo nekoč videti v Starem pristanišču in česa ne. Ob koncu predstavitve podatkov je Paoletti brez dlake na jeziku županu namignil, da bo treba takoj nekaj ukreniti glede pomanjkanja parkirišč, saj v nasprotnem primeru tvegamo, da se dnevni turisti, še posebej tisti iz Slovenije in Hrvaške, ne bodo več odločali za izlet v Trst.

Župan Dipiazza je brez obotavljanja odgovoril Paolettiju, naj gre naprej z načrti za ureditev začasnega parkirišča. »Dobro se zavedam, da je po zaprtju parkirišča na četrtem pomolu parkiranje postalo vse večji problem. Ljudje krožijo po več ur, da bi našli parkirni prostor. Načrtujemo različne rešitve, a nobena od teh ne bo problematike rešila takoj. Zato se mi Paolettijev predlog zdi v redu, čeprav mu lahko območje, ki ima talno površino iz kamenčkov, odstopimo v koncesijo za največ dva meseca,« je ob robu novinarske konference rekel župan.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.