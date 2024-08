Na Šoniku le s težavo po stopnišču do plaže

»Za infrastrukturna dela ne bi bili potrebni milijonski zneski, dovolj bi bilo malo dobre volje.« S temi besedami je Pavel Vidoni, predsednik Rajonskega sveta za zahodni Kras, komentiral seznam infrastrukturnih del na Kontovelu, Proseku in v Križu, ki ga je rajonski svet posredoval Občini Trst s prošnjo, da ga vključi v proračun za leto 2025 in na večletni seznam infrastrukturnih del.

Poleg zahtev, ki jih že več let (neuslišano) naslavlja na občino, je rajonski svet tokrat na seznam najnujnejših opravil dodal nekaj novih točk. Na prvem mestu je prošnja za posodobitev stavbe rajonskega sveta na Proseku. Kot je povedal Vidoni, so občini predlagali, da bi v stavbi uredili ambulanto za družinske zdravnike oziroma slovenske jasli. Odprtje jasličnega oddelka bi bilo po mnenju Vidonija strateško pomembno, saj se nedaleč stran nahajata tudi slovenski vrtec in osnovna šola. Na seznamu je tudi prošnja občini, naj popravi stavbo pošte v Križu ter ambulanto v njej. »Na tak način bi v vas pritegnili družinske zdravnike,« je pojasnil Vidoni.

V Križu se težave pojavljajo na stavbi, ki gosti slovenski in italijanski vrtec ter italijansko osnovno šolo. »Zaradi lukenj v žlebovih ob močnem dežju ljudje v stavbo vstopajo po stranskem vhodu, sicer jih zaliva deževnica,« je pojasnil Vidoni. Tudi kriška cerkev z župniščem bi potrebovala vzdrževalna dela. Dotrajana je predvsem njena zunanjost. Na pokopališču zraven cerkve pa bi morala občina poskrbeti za odstranitev arhitektonskih pregrad.

Zelo zanemarjena je po mnenju Vidonija tudi pot, po kateri so se nekoč do morja spuščali ribiči. Vsadi so močno načeli stopnišče, ki vodi do Obalne ceste. Dotrajane pa so tudi stopnice, ki Obalno cesto povezujejo s plažo Šonik. Ta je sicer polna smeti in vejevja. Med pešpotmi na seznamu, za katere rajonski svet zahteva, da jih občina uredi in popravi, pa je tudi pot, ki Kontovel povezuje z Miramarom.

Na potezi je sedaj občina, oziroma njej odbornik za prostorsko načrtovanje Michele Babuder. »Že tri ali štiri mesece čakam, da dorečeva datum za srečanje,« je pojasnil Vidoni.