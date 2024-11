Nadvojvodov gozdič na Punti naj postane občinski park

Odbor za zaščito gozdiča na Punti (v italijanščini Punta Olmi) je v preteklih dneh predsedniku deželnega sveta Mauru Bordinu izročil dobrih 3000 podpisov za ustanovitev občinskega parka na tistem koncu miljskega polotoka. 3000 podpisov, v veliki večini iz miljske občine, kar je za kraj z 12.000 prebivalci zavidljiv rezultat, je sad enoletnega dela in napora zagnanega odbora. V njem, poudarja miljska Slovenka Isabella Marega, so za uspeh zaslužni predvsem mladi, ki so znali učinkovito izkoristiti sodobne komunikacijske kanale.

Marega je bila pred nedavnim izvoljena za zapisničarko odbora, njegova glasnika pa sta Anna Masiello in Liam McCourt. Zaradi drugih obveznosti nas je po nadvojvodovem gozdiču in miljskih gričih popeljala Marega. Ogled se je začel na simbolični točki, pri pomolu T, prepoznavnem kopališkem objektu med nekdanjo ladjedelnico sv. Roka in novim kopališčem Boa Beach. Za tem pomolom, ki je nastal v času avstro-ogrskega cesarstva kot del morske obrambne linije severnega Jadrana, se nahajata dva od redkih pozidanih predelov območja znanega pod imenom Punta Olmi. Tam pa naj bi, po sicer za zdaj zavrnjenih projektih, nastalo krožišče, od katerega bi se vila cesta proti novemu turističnemu naselju.