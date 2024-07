»Nekateri bi radi spet blokirali dolinske zvonove«

Se dolinskih zvonov preprosto drži smola ali pa obstajajo za »škandal«, ki že skoraj tri leta buri duhove (in je odmeval celo v Evropskem parlamentu) krivci?

To vprašanje si je najbrž od januarja 2022, ko so sodne oblasti prvič zapečatile zvonove v cerkvi sv. Urha, postavil marsikdo. Odgovor ni preprost, z zvonjenjem pa so v tej vasi očitno težave, če se tržaško tožilstvo še vedno ukvarja z njim.

Zakoniti zastopnik dolinske župnije sv. Urha, monsignor Ettore Malnati je včeraj v izjavi za medije zapisal, da »kot kaže, še vedno obstajajo poskusi nekaterih, da bi se dolinske zvonove ponovno blokiralo«. Prav je, da je dolinsko prebivalstvo »seznanjeno s »sovražnostmi«, ki še dalje povzročajo nezadovoljstvo in delitve,« je zapisal Malnati, ki ne želi, da bi bila kultura in tradicija zvonov dodatno ponižani, ko bi ti ponovno utihnili. »Ne želimo si, da bi se ponovila tišina zaplenjenih zvonov, ki je trajala tri leta,« pravi msgr. Malnati in zagotavlja, da v dolinski cerkvi spoštujejo škofovski dekret o zvonovih in da je »podpisani pripravljen prisluhniti morebitnim težavam in skupaj najti mirno sožitje«.

V župniji torej upoštevajo nov pravilnik o zvonjenju, ki ga je izdelala tržaška škofija, ni pa jasno, ali upoštevajo tudi navodila, ki jih je dolinski fari naložilo tožilstvo. Pooblaščenci tožilstva naj bi vsekakor, tudi potem, ko so 4. aprila letos preklicali zaplembo zvonov, v vasi še dalje opravljali meritve. Baje je bilo zvonjenje posebno glasno in dolgotrajno ob nedavnem praznovanju vaškega zavetnika sv. Urha, vedo povedati v vasi.

Da si v vasi nihče ne želi, da bi zvonovi ponovno utihnili, nam je potrdila tudi Breda Cunja, predsednica vaškega društva Valentin Vodnik. »Resnično upam, da ni res, da Dolini preti ponovni zaseg zvonov, tega si nihče ne želi. Upam, da se tisti, ki skrbijo za zvonove, res držijo vseh pravil, ki jih je določilo tožilstvo.«