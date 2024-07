Ob obletnici požiga Narodnega doma o prvem tržaškem poklicnem gledališču

Letošnja slovesna prireditev ob 104-letnici požiga Narodnega doma v Ulici Filzi bo dva dni pred samo obletnico, in sicer v četrtek, 11. julija, ob 18. uri. Najprej bo na vrsti polaganje vencev na pročelje - za to bo poskrbela Fundacija Narodni dom s Slovensko kulturno-gospodarsko zvezo in Svetom slovenskih organizacij ter strankami, drugimi institucijami in združenji, ki si bodo to želela.

V dvorani bodo sledili nagovor predsednice Društva slovensko gledališče Ksenije Majovski in pozdrava predsednika Fundacije Narodni dom Rada Raceta ter deželnega svetnika Marka Pisanija, nato pa predavanje Bogomile Kravos z naslovom Narodni dom in prvo tržaško poklicno gledališče.

Gospodarstvo in kultura

S to pobudo se predstavlja novi odbor Društva Slovensko gledališče, ki želi s svojo dejavnostjo poživiti odnose med to ustanovo in tržaško kulturno srenjo, piše v sporočilu za medije. »V naslovu predavanja je poudarek na poklicnosti in mestnem primatu ustanove, saj se verjetno premalo zavedamo pomena in odgovornosti, ki jo starejšim in mlajšim generacijam nalaga dediščina. Vsaka institucija nastane iz zamisli skupine zagnancev, Dramatično društvo, predhodnika Društva Slovensko gledališče, so leta 1902 ustanovili ugledni politični in kulturni predstavniki tržaške slovensko-slovanske naveze, ob tem pa začrtali jasne smernice z zavestjo, da se je v predhodnih desetletjih gospodarska rast vzpenjala premo sorazmerno s kulturnim utripom mestnega središča in okolice.«