Strop padel na dijakinjo liceja Petrarca v Trstu

Na liceju Petrarca v Trstu se je danes dopoldne v eni izmed učilnic zrušil del stropa in padel na dijakinjo. Ta naj ne bi bila huje poškodovana. Omet naj bi se namreč po prvih podatkih usul na prazne klopi in naj bi dekle oplazil le manjši kos tega.

Zdravstveno osebje 118 jo je peljalo v bolnišnico na potrebne zdravniške preglede. Na kraju nezgode so bili tudi gasilci in policija. Poslopje v Ulici Tigor so takoj evakuirali in zaprli.

Licej od leta 2021 začasno tam domuje. Tja so ga preselili, ravno ker se je na šoli v Ulici Sonnino skrušil omet in dotrajano poslopje obnavljajo. Tedaj sicer ni bilo poškodovanih.